محلل سياسي يدعو القوى الكردية للاقتداء بالسامرائي لحسم خلاف رئاسة الجمهورية

دعا المحلل السياسي عباس غدير، اليوم الجمعة (6 شباط 2026)، القوى الكردية إلى حسم خلافها حول مرشح رئاسة الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، عبر تقديم تنازلات متبادلة على غرار ما فعله رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

وقال غدير في تصريح صحفي، إن "القوى الكردية مطالبة بأن تحذو حذو رئيس تحالف العزم المهندس مثنى السامرائي، الذي تنازل من أجل المصلحة الوطنية ومن أجل عدم تشظي البيت السني"، مشيرا إلى أن "استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول منصب رئاسة الجمهورية ينعكس سلبا على الاستحقاقات الدستورية ومسار تشكيل الحكومة المقبلة".

وأضاف أن "تغليب منطق التسوية والتنازل المتبادل داخل البيت الكردي سيعزز الشراكة السياسية، ويفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات، بدلا من تحويل منصب رئاسة الجمهورية إلى ساحة صراع جديدة تزيد المشهد تعقيدا".