عاجل : بعد رد الامام المفدى السيد الخامنئي اذن لا شيء ... مسؤول أمريكي: واشنطن وافقت على عقد اجتماع مع الإيرانيين
حالة الطقس: أمطار مستمرة بدءاً من الأسبوع المقبل


 

 

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث ذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، يتحول ليلاً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة الأقسام الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً إلى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار خاصة في الأقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (2-4) كم"، وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 13، دهوك 14، أربيل ونينوى 15، كركوك وصلاح الدين 18، ديالى 19، بغداد والأنبار 20، واسط وكربلاء المقدسة 21، بابل والديوانية والنجف الأشرف والبصرة والمثنى وميسان 22، وذي قار 23".

كذلك أضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً وخاصة في الأقسام الشرقية منهما، وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

كما لفت إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً مع هطول زخات مطر تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية وغائماً جزئياً مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (4-6) كم".

فيما أوضح، أن "الاثنين القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي المطر (2-4) كم".

