الأمن الوطني يحاصر مضافة إرهابية بالأنبار.. وانتحار “أمني داعش” واثنين من مرافقيه

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ( 6 شباط 2026 )، عن مقتل ما يسمى بـ"أمني الأنبار" واثنين من مرافقيه في داعش الإرهابي داخل المحافظة.

وذكر الأمن الوطني في بيان أنه "استكمالاً لسلسلة واجبات نوعية لملاحقة فلول الإرهاب، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من محاصرة مضافة إرهابية تضم ما يُسمى بـ(أمني الأنبار) واثنين من مرافقيه ضمن كيان داعش الإرهابي".

وأضاف البيان، أنه "خلال عملية المحاصرة، أقدم الإرهابيون على تفجير أنفسهم، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل في وقت لاحق".