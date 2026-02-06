الأخبار

القبض على شخص عربي الجنسية ينتحل صفة طبيب ببغداد


أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن إغلاق عيادة طبية غير قانونية كان يديرها شخص ينتحل صفة طبيب اختصاص من إحدى الجنسيات العربية.

وذكرت القيادة في بيان أن "العملية جاءت بناءً على توجيهات قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بقيام المتهم بممارسة مهنة الطب بصورة غير قانونية، من خلال افتتاح عيادة يستقبل فيها المواطنين خلال ساعات المساء وحتى الساعة الثالثة فجرًا، دون الحصول على أي موافقات رسمية".

وأضافت أن "فريق عمل مشتركًا من قسم شرطة الزوراء ومركزي شرطة أكد والعبيدي، وبمشاركة الفوج التكتيكي، داهم العيادة وتمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بمعالجة أحد المواطنين داخلها".

وأشارت إلى أن "المتهم أقر خلال التحقيق بقيامه بالعمل بدافع ما وصفه بـالعمل الإنساني من دون امتلاكه أي إجازة رسمية لمزاولة مهنة الطب أو موافقات من وزارة الصحة، فضلاً عن عدم حيازته جواز سفر أصولي".

واشارت الى انه "تم ضبط كميات من الأدوية المتنوعة التي كان يبيعها للمراجعين من دون وصفات طبية، إضافة إلى أدوات تُستخدم في العمليات الطبية".

وأكدت القيادة أنه "تم توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقًا للقانون".

