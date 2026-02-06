مقتل 4 إرهابيين وتدمير مضافات في صحراء نينوى بضربات جوية عراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ( 6 شياط 2026 )، عن مقتل 4 عناصر من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في صحراء غرب نينوى.

وذكر الاعلام الأمني في بيان أنه "استمراراً بنهج القوات الأمنية التعرضي في مطاردة فلول عصابات داعش المنهزمة والضغط عليها، ووفقاً لمعلومات دقيقة وجهد نوعي استمر لعدة أيام من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو ضربات جوية بواسطة طائرات F-16، استهدفت مضافتين يتواجد بداخلهما 4 عناصر إرهابية وعجلة مخفية في صحراء غرب نينوى بالقرب من الحضر، عند الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضاف البيان، أن "الإصابات كانت مباشرة ودقيقة جداً أدت إلى مقتل الإرهابيين، وتدمير المضافتين وما فيهما من مواد لوجستية وأجهزة وأعتدة ومواد أخرى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً".