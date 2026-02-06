الحشد يعلن عن تدمير أنفاق ومخابئ لداعش الارهابي شرق صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على أنفاق لداعش الارهابي، فيما دمرت مخابئ شرقي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للهيئة ان"قوة اللواء التاسع في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي، بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي، نفذت واجبًا أمنيًا مشتركًا شرق محافظة صلاح الدين، أسفر عن العثور على عدد من الأنفاق التابعة لفلول داعش الإرهابي".

واضافت ان"العملية جرت في منطقة أم تليل، حيث تم العثور على 3 أنفاق تضم غرفتين وتحتوي على مواد لوجستية وقواعد لصواريخ، كما جرى تدمير ثلاثة خزانات مخبأة تحت الأرض".

وتابعت ان"هندسة المتفجرات في اللواء تولت معالجة المواقع وتدميرها أصوليًا، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة فلول داعش الإرهابي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".