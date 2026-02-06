ارهابي انتحاري يفجر نفسه غرب الأنبار أثناء محاولة اعتقاله.. إصابة عنصرين أمنيين

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، ( 6 شباط 2026 )، بأن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً أقدم على تفجير نفسه أثناء محاولة قوة أمنية اعتقاله في منطقة الخصيم التابعة لقضاء القائم غربي المحافظة.

وذكر المصدر أن "المعلومات الأولية تؤكد عدم تسجيل أي شهداء في صفوف القوات الأمنية جراء الانفجار". وأشار إلى "إصابة عنصرين بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهما على الفور إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم".

والحادث هو الثاني منوعه الذي تشهده محافظة الأنبار في غضون إسبوعين حيث تمكنت مفارز شرطة الأنبار، في 27 كانون الثاني الماضي، من القبض على انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً قرب مطعم "هيوا الكردي" في الرمادي.