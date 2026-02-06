شرطة ديالى تطيح برجل وامرأة متلبسين بالابتزاز في بلدروز

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، (6 شباط 2026 )، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين، رجل وامرأة، بتهمة الابتزاز في قضاء بلدروز، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتعرض أحد المواطنين لحالة ابتزاز.

وذكرت شرطة ديالى في بيان أنه "بإشراف مباشر من قائد شرطة ديالى، تم تشكيل فريق عمل أمني مشترك نفذ واجباً نوعياً، أسفر عن القبض على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود أثناء محاولتهما تنفيذ عملية الابتزاز".

وأضاف، أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ مالي قدره 3 ملايين دينار بحوزتهما، بالإضافة إلى العجلة المستخدمة في الحادث، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهما من قبل مركز الأمن الوطني في بلدروز".

وأكد البيان، أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي محاولة تمس أمن المواطنين أو كرامتهم، وستبقى بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع ضمن إطار القانون 2026 وبحزم لا يقبل التهاون".