الاطار التنسيقي يعلن عن فحوى مباحثات وفده في اقليم كردستان

اعلن الاطار التنسيقي عن فحوى مباحثات وفده في اقليم كردستان يوم امس الاثنين .

وذكر الاطار في بيان :" ان الوفد اجرى لقاءات مع قادة الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ، تم ، خلالها ، بحث الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية، وفق آلية تضمن الالتزام بالتوقيتات الدستورية ".

‏واضاف:" ‏ان اللقاءات تطرقت الى بحث التطوّرات الراهنة في المنطقة، والأوضاع في سوريا، وأهمية توحيد الخطاب الوطني السياسي العراقي إزاء هذه المتغيرات والأحداث، بما يعزز موقف العراق ومصالحه الوطنية العليا".

وكان وفد رفيع المستوى من الاطار التنسيقي ، ضم محمد شياع السوداني وهادي العامري ومحسن المندلاوي و عباس راضي ، زار امس الاثنين مدينتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان .