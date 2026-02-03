فيحان : فتوى الجهاد الكفائي اعادت للعراق روحه ووحّدت مصيره

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي:" ان الفتوى التاريخية التي أطلقتها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ممثّلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني ، شكّلت لحظة فاصلة في تاريخ العراق الحديث، وأنقذت البلاد من أخطر تهديد وجودي واجهته".

وقال الدليمي في بيان :" ان هذه الفتوى المباركة قوبلت باستجابة وطنية جامعة من أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته، وأسست لولادة الحشد الشعبي، الذي شكّل، إلى جانب قواتنا الأمنية البطلة، قوةً حاسمة في دحر الإرهاب، وحماية الدولة والمقدسات، وترسيخ وحدة الموقف الوطني".

وشدد النائب الأول على أن مجلس النواب يضع إنصاف عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي وجميع التشكيلات الأمنية في صميم مسؤولياته التشريعية والرقابية، من خلال دعم القوانين الضامنة لحقوقهم، ومتابعة تنفيذها بما يليق بعظيم تضحياتهم"