احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الادوية في ديالى

احبطت قوة امنية مشتركة محاولة تهريب كميات كبيرة من الادوية غير المرخصة في ديالى .

وقال العميد هيثم الشمري مدير العلاقات والاعلام في شرطة ديالى :" في اطار الجهود المتواصلة لحماية امن وسلامة المواطنين، وبناءً على معلومات دقيقة وردت من جهاز الامن الوطني ، تمكنت قوة مشتركة من احباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الادوية غير المرخصة ، كانت داخل شاحنة مخبأة في احد بساتين قرية زاغنية شمال شرق بعقوبة ، والقبض على سائق الشاحنة " .

واضاف :"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيدا لاحالته الى القضاء "