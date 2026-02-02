حالة الطقس: أمطار وعواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار مع حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول إلى غائم على العموم مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية في أماكن متفرقة من البلاد خاصة في الأقسام الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة (30-40) كم/س مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر والغبار (2-4) كم"، وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 12، دهوك 14، أربيل 15، نينوى 16، كركوك 17، بغداد وصلاح الدين وديالى 20، الأنبار 21، بابل وكربلاء المقدسة 22، واسط والنجف الأشرف وميسان 23، الديوانية والبصرة 24، وذي قار والمثنى 25".

وأضاف، أن "الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية فيهما، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (3-5) كم".

كذلك لفت إلى، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً يتحول إلى غائم بعد الظهر في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية".

كما أوضح ، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".