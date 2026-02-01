تفكيك شبكة متخصصة بسرقة كرفانات المدارس في صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، عن تفكيك شبكة متخصصة بسرقة كرفانات المدارس في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "فريقاً أمنياً مشتركاً تمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة بسرقة كرفانات المدارس، وذلك بعد نصب كمين محكم لها أثناء محاولتها تقطيع كرفانات تعود لإحدى المدارس شرق قضاء الدجيل".

وأضاف أن "القوة الأمنية ضبطت جميع الأدوات التي كانت بحوزة أفراد الشبكة، واعتقلت اثنين منهم بالجرم المشهود"، مشيراً إلى أنه "جرى نقل المعتقلين إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال التحقيقات، والكشف عن حجم السرقات التي تورطت بها الشبكة خلال الفترة الماضية".

وأوضح المصدر أن "الكرفانات المسروقة تعود لإحدى المدارس وكانت متروكة في منطقة زراعية، حيث حاولت الشبكة استغلال بعدها عن الأنظار لتقطيعها وبيعها"، مؤكداً أن "عملية الإطاحة بالشبكة جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حددت مواقع نشاطها خلال الآونة الأخيرة".