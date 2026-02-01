الأخبار

فؤاد حسين: مارك سافايا لم يعد مبعوثًا لترامب إلى الشأن العراقي


أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاحد ( 1 شباط 2026 )، أن مارك سافايا لم يعد مبعوثًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشأن العراقي.

وقال حسين في تصريح لوسائل إعلام كردية، إن "سافايا لم يعد يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى الشأن العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، أن مارك سافايا، الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبعوثا خاصا للعراق في تشرين الأول الماضي لم يعد يشغل هذا المنصب.

وأشارت المصادر إلى "سوء إدارة" سافايا لبعض المواقف الرئيسية، بما في ذلك فشله في منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علنًا.

ويُعتقد أن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، الذي زار أربيل في وقت سابق من هذا الأسبوع سيتولى ملف العراق في وزارة الخارجية، وفقًا للمصدر ومسؤول عراقي رفيع المستوى.

والخميس الماضي، نفى سافايا أي تغيير في منصبه، قائلاً إنه لا يزال يعمل على الإجراءات الإدارية اللازمة لتولي المنصب رسميًا. وقال إنه يتوقع أن تنتهي هذه العملية قريبًا.

وكان اختيار سافايا، الذي يدير شركة لزراعة القنب في ديترويت ولديه علاقات وثيقة مع ترامب، مفاجئًا لمنصب المبعوث لأنه لا يمتلك أي خبرة دبلوماسي، وفقا لرويترز.

وقال مصدران إنه لم يزر العراق رسميًا منذ تعيينه في هذا المنصب.

وكان من المقرر أن يزور العراق ويعقد اجتماعات مع مسؤولين كبار يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى الزيارة فجأة، وفقًا لمسؤولين عراقيين.

وتأتي هذه الخطوة وسط توترات متزايدة بين واشنطن وبغداد بشأن مساعي واشنطن للحد من النفوذ الإيراني في السياسة العراقية.

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
