رويترز: سافايا لم يعد مبعوثا خاصا لترامب الى العراق

كشفت وكالة رويترز، اليوم الاحد، عن مصادر، ان مارك سافايا لم يعد مبعوثا خاصا لترامب الى العراق بعد الان، في تعزيز اضافي للمعلومات المتداولة خلال الايام الماضية والتي حاول سافايا نفيها بطرق غير مباشرة.

وقالت رويترز انه "لم يتضح بعد سبب رحيل سافايا أو ما إذا كان سيتم تعيين بديل له"، مشيرة الى ان "أحد المصادر قال إن السبب يعود لـ"سوء إدارة" من سافايا في مواقف مهمة، منها فشله في منع ترشيح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء المقبل، وهي خطوة حذر ترامب بغداد منها علنا".

وقال المصدر ومسؤول عراقي كبير إن هناك اعتقادا بأن توم براك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، والذي سافر إلى أربيل في وقت سابق من الأسبوع الجاري للقاء قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، سيتولى حقيبة العراق في وزارة الخارجية، فيما امتنع متحدث باسم براك عن التعليق.

وأحالت وزارة الخارجية الأمريكية الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي امتنع عن التعليق على وضع سافايا أو أي بديل له، وعندما تواصلت معه رويترز يوم الخميس، نفى سافايا أي تغيير في دوره، قائلا إنه لا يزال يعمل على الإجراءات الإدارية المطلوبة لتولي المنصب رسميا، لكن مصدرا مطلعا قال إن سافايا لم يصبح موظفا في وزارة الخارجية الأمريكية.

ومنذ يوم الخميس، لم يعد حساب سافايا على إكس متاحا بعد أن كان نشطا حتى وقت قريب، ولم يرد على رسائل أرسلت له يومي الجمعة والسبت التي تطلب منه توضيح ما إذا كان لا يزال يشغل المنصب وسبب إغلاق حسابه على إكس.

وأفاد اثنان من المصادر بأنه لم يسافر إلى العراق رسميا منذ تعيينه في هذا المنصب، وقال مسؤولان عراقيان إنه كان من المقرر أن يزور العراق ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين يوم الجمعة الماضي، لكنه ألغى هذه الاجتماعات فجأة، بحسب رويترز.