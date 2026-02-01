الكشف عن الموعد النهائي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بتحديد يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر، إن “رئاسة مجلس النواب اتفقت مع رؤساء الكتل النيابية، خلال اجتماع عُقد في مبنى المجلس، على تحديد يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

وأضافت أن “المجتمعين شددوا على ضرورة تكثيف المشاورات والحوارات السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف التوصل إلى توافق سياسي شامل يضمن عقد الجلسة بنصابها القانوني، ووضع حد لحالة الشغور في منصب رئاسة الجمهورية”.

وأشارت المصادر إلى أن “رئاسة مجلس النواب أكدت أهمية تحمل جميع الكتل النيابية مسؤولياتها الوطنية والدستورية، والمشاركة الفاعلة في الجلسة المرتقبة”، مبينة أن “أي تعطيل أو غياب عن الجلسة سيُعد إخلالاً بالواجب الدستوري في هذه المرحلة الحساسة”.

وتابعت أن “الاتفاق تضمن الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً بين القوى السياسية، والعمل على تذليل العقبات الخلافية، بما يسهم في تهيئة أجواء إيجابية تساعد على انتخاب رئيس للجمهورية يحظى بقبول وطني واسع”.

وكانت رئاسة مجلس النواب، عقدت في وقت سابق من اليوم الاحد ( 1 شباط 2026 )، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت، اليوم، اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، والتأكيد على تحديد موعد نهائي للانتخاب".

وأوضح أن "رئاسة المجلس شددت على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وفي وقت سابق، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل انعقاد الجلسة المخصصة اليوم، لانتخاب رئيس الجمهورية.