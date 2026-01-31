الداخلية تعلن براءة العميد احمد جواد من التهم غير الاخلاقية المنسوبة اليه

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، براءة العميد احمد جواد من التهم غير الاخلاقية المنسوبة اليه، فيما أشارت الى تكريم الضابط المستهدف ومنحه اجازة وإبداء المساعدة له.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة الداخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحافي إن "الوزارة لا تقف مع أي مخالف والكل يخضع للقانون"، مبينا أن "ما يقارب خمسة آلاف ضابط ومنتسب تم طردهم من الخدمة".

وأشار الى أن "الوزارة من اكثر الوزارات التي تعاونت مع الاعلام ونحترم حرية الصحافة واليوم ذو خصوصية بسبب استخدام سيئ للإعلام عرضت سمعة وزارة الداخلية إلى التهديد وهذا استهداف للداخلية واستهداف لـ700 الف ضابط ومنتسب".

وأوضح ميري، أنه "هناك من يستهدف الامن وسمعة الوزارة ويعكس الصورة لتضليل الرأي العام ، ويؤسفنا ما قامت به قناة (عراق الحدث) حيث تداولت الوزارة بوجه غير حق وضللت الرأي العام وآخرها قضية الضابط الذي أعلنت براءته".