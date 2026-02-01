الأخبار

تربية ديالى تعلن استعادة 846 مليون دينار


أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، عن استرداد مبلغ 846 مليون دينار ضمن جهود حماية المال العام، في وقت تجاوز مجموع المبالغ المستردة منذ عام 2021 ستة مليارات دينار.

وذكرت المديرية في بيان أن "وزارة التربية تمضي في اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمحاصرة مظاهر الفساد الإداري وتعزيز الانضباط المالي، مشيرة إلى أن "وحدة التقاطع الوظيفي أنجزت أعمالها لعام 2025، وأسهمت في استرجاع المبالغ المستحقة".

وأوضحت أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل دقيق ومتابعة مستمرة طوال عام كامل من قبل مسؤولي وموظفي وحدة التقاطع الوظيفي، تحت إشراف المدير العام عامر شهاب العزاوي".

وأكد البيان "استمرار عمليات التدقيق وتقاطع المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاسترداد جميع المبالغ وفق التعليمات النافذة".

وأشارت المديرية إلى أن "توجيهات وزارية حازمة شددت على استرداد الأموال من المنتسبين المخالفين، ليصل مجموع الأموال المستعادة منذ عام 2021 إلى أكثر من ستة مليارات دينار، في خطوة تعكس التزام المديرية بحماية المال العام ومكافحة الفساد".

تربية ديالى تعلن استعادة 846 مليون دينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
