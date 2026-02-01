تربية ديالى تعلن استعادة 846 مليون دينار

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى، اليوم الأحد ( 1 شباط 2026 )، عن استرداد مبلغ 846 مليون دينار ضمن جهود حماية المال العام، في وقت تجاوز مجموع المبالغ المستردة منذ عام 2021 ستة مليارات دينار.

وذكرت المديرية في بيان أن "وزارة التربية تمضي في اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لمحاصرة مظاهر الفساد الإداري وتعزيز الانضباط المالي، مشيرة إلى أن "وحدة التقاطع الوظيفي أنجزت أعمالها لعام 2025، وأسهمت في استرجاع المبالغ المستحقة".

وأوضحت أن "هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل دقيق ومتابعة مستمرة طوال عام كامل من قبل مسؤولي وموظفي وحدة التقاطع الوظيفي، تحت إشراف المدير العام عامر شهاب العزاوي".

وأكد البيان "استمرار عمليات التدقيق وتقاطع المعلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لاسترداد جميع المبالغ وفق التعليمات النافذة".

وأشارت المديرية إلى أن "توجيهات وزارية حازمة شددت على استرداد الأموال من المنتسبين المخالفين، ليصل مجموع الأموال المستعادة منذ عام 2021 إلى أكثر من ستة مليارات دينار، في خطوة تعكس التزام المديرية بحماية المال العام ومكافحة الفساد".