اللجنة المشرفة على الزيارة الشعبانية تؤكد أهمية التزام الزائرين بجملة من الإرشادات والتوصيات

اكدت اللجنة المشرفة على الزيارة الشعبانية المباركة في إطار الاستعدادات الجارية لإنجاح الزيارة الشعبانية المباركة، وتأمين الأجواء الملائمة لأداء هذه الشعيرة الدينية العظيمة، أهمية التزام الزائرين بجملة من الإرشادات والتوصيات, بما يسهم في تنظيم الزيارة والحفاظ على قدسيتها،.

وذكرت اللجنة في بيان" ان اهم الارشادات والتوصيات هي على النحو الآتي:

• المحافظة على نظافة مدينة كربلاء المقدسة، واحترام قدسيتها, من خلال الالتزام بالسلوك الحضاري والتعاون مع الجهات الخدمية المختصة.

. التعاون مع الجهات المنظمة للزيارة داخل العتبتين الحسينية والعباسية

• عدم رفع أو ترديد أي شعارات سياسية أو طائفية, والتأكيد على أن الزيارة مناسبة دينية خالصة, تجسد معاني الوحدة والتآخي بين الزائرين.

• الاهتمام بالجوانب الروحية والأخلاقية للزيارة، والتحلي بالأخلاق الإسلامية

• الالتزام التام بالتعليات الصادة عن القوات الامنية، والتعاون الكامل معها، والتقيد بالإرشادات التنظيمية، لما لذلك من دور أساسي في حفظ الأمن وسلامة الزائرين وانسيابية حركتهم.

ودعت اللجنة جميع الزائرين والهيئات والمواكب الخدمية إلى التعاون المشترك لإنجاج هذه الزيارة المباركة، سائلين اللّه العلي القدير أن يتقبل من الجميع، وآن يمنّ على بلدنا وزائريه بالأمن والسلام.