تعطيل الدوام الرسمي في البصرة يومي الاربعاء والخميس المقبلين

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة، خلف لفتة البدران، اليوم الاحد ( 1 شباط 2026 )، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقال إعلام مجلس المحافظة في بيان إن "رئيس المجلس خلف لفتة البدران أعلن تعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس المقبلين، بمناسبة الخامس عشر من شعبان المبارك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل في عموم المحافظة، بمناسبة الزيارة الشعبانية، مبينا أن "التعطيل يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة".