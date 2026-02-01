السعودية تقرر تقليص عدد حجاج البر العراقيين بنسبة 10% وتحويلهم إلى النقل الجوي

قررت وزارة الحج السعودية، اليوم الأحد، تقليص عدد حجاج البر العراقيين بنسبة 10% وتحويلهم إلى النقل الجوي.

وقالت الوزارة في برقية بعثتها الى هيئة الحج والعمرة العراقية، "نود إحاطة سعادتكم بأنه تم تقليص عدد حجاج البر بنسبة (۱۰٪)، وتحويلهم إلى النقل

الجوي، وذلك حرصا على سلامة الحجاج وراحتهم، كما نود إحاطة سعادتكم بأنه قد تقرر هذا العام قدوم حجاج جمهورية العراق إلى مداخل مدينة مكة المكرمة بواسطة الحافلات العراقية، حيث يتم إنزال الحجاج ونقلهم إلى حافلات سعودية مخصصة لاستكمال تنقلهم داخل مكة المكرمة والمشاعر".

وأضافت الوزارة، "كما نؤكد أن تأشيرات العمل أو أي تأشيرات أخرى لا تتيح دخول مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، ويقتصر الدخول حصراً على حاملي تأشيرات الحج النظامية".