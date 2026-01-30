الحشد الشعبي يطلق مواكب من البصرة الى الحدود مع سوريا

اعلن مكتب هيئة الحشد الشعبي في البصرة، اليوم الجمعة، اطلاق حملة دعم لوجستي من البصرة الى الحدود العراقية السورية، حيث ذكر مدير مكتب هيئة الحشد الشعبي في البصرة، اللواء فاضل البصيري، في بيان، ان "حملة الدعم اللوجستي تضمنت انطلاق موكب لقافلة أهالي البصرة، دعماً وإسناداً للقوات الأمنية والحشد الشعبي المرابطين على الشريط الحدودي العراقي-السوري".

وأضاف أن "القافلة انطلقت من هيئة الحشد الشعبي – شعبة الدعم اللوجستي، وبالتنسيق مع مديرية العلاقات والخدمات الاجتماعية في المحافظة، في خطوة تعكس روح التضامن الوطني والوقوف إلى جانب القوات المدافعة عن أمن العراق واستقراره".