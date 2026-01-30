الأخبار

مديرية الدفاع المدني تتسلم دفعة جديدة من شاحنات الإطفاء الألمانية الحديثة


اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، تسلم دفعة جديدة من شاحنات الإطفاء من نوع مان الألمانية الحديثة من موانئ البصرة، حيث ذكر بيان للدفاع المدني، أنه "في إطار تنفيذ خطة تطوير أسطول آليات الدفاع المدني وتعزيز إمكانيات المديرية، تم استلام دفعة جديدة من الآليات الحديثة والمتطورة من طرازات 2026، نوع مان الألمانية، والتي تُعتبر الأحدث عالميًا في مجال الإطفاء".

كذلك لفت الى أن "هذه الشاحنات تم تصنيعها وفقاً للمواصفات التي حددتها مديرية الدفاع المدني العراقي، والتي تأخذ في الاعتبار الظروف المناخية السائدة في العراق وطبيعة الحوادث التي يتعامل معها رجال الدفاع المدني في البلاد".

فيما عبّرت المديرية عن "تطلعها لاستلام دفعات جديدة من الآليات الحديثة من نوع هونداي، المصنعة في كوريا، بارتفاع يصل إلى 100 متر"، مبيناً أن "هذه الآليات مُخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ في المباني الشاهقة، وذلك في ضوء التحول الذي شهدته طبيعة البناء في بغداد وبعض المحافظات نحو البناء العمودي، وتتمتع هذه المركبات بقدرة فائقة على التعامل مع عمليات الإطفاء والإنقاذ في آن واحد، ما يجعلها من الأكثر تطورًا على مستوى العالم".

