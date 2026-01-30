وزارة الإعمار والاسكان تحدّد شروط تحديث التصاميم الأساسية للمدن الحضرية

حددت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، شروط تحديث التصاميم الأساسية للمدن، فيما أشارت الى أنها تعمل على إعداد التصاميم الأساسية للمدن وتحديثها، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعمل ومن خلال مديرية التخطيط العمراني وبالتعاون مع المحافظات في تحديث العديد من التصاميم الأساسية للمدن فيها، وخاصة بعد التوسع العمراني الكبير الذي حصل في البلد وزيادة عدد السكان"، لافتاً الى أن "عملية إعداد التصاميم الأساسية للمدن وتحديثها خلال الفترات السابقة واجهت تحديات كبيرة نتيجة التوسع العمراني والتجاوزات التي حصلت على الأراضي ".

وأضاف أن "عملية تحديث التصاميم الأساسية للمدن تحتاج الى شركات رصينة خبيرة بهذا الموضوع، وكذلك تحتاج الى كوادر متخصصة مدربة تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات التصاميم الجديدة"، مبيناً أنه "نتيجة لتوسع المدن وزيادة عدد السكان والضغط الكبير على خدمات البنى التحتية فإنه يتطلب تحديث مخططات التصميم الأساسي، وهذا ما تعمل عليه المديرية العامة للتخطيط العمراني من خلال دراسة العديد من الطلبات التي ترد إليها من كل المحافظات وتقوم بإجراء زيارات دورية الى تلك المحافظات للوقوف على أهم التحديات والمستجدات التي طرأت على المدن وبالتعاون مع مديريات التخطيط العمراني في تلك المحافظات، وتتم مناقشة كل التفاصيل الفنية والتصميمية والقانونية والإدارية، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والتخطيط السليم لضمان إعداد تصاميم حضرية".