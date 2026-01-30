الأخبار

هيئة النزاهة: صدور خمسة أحكام بحق موظفة سابقة في تسجيل عقاري كركوك


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن صدور خمسة قرارات أحكامٍ وجاهيَّةٍ بالحبس الشديد بحقّ مُوظَّفة في مُديريَّة التسجيل العقاريّ سابقاً، على خلفيَّة تلاعبها بقيود عدَّة عقارات، حيث ذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضايا التي حقَّقت فيها وإحالتها الى القضاء، وحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) بأنَّ "محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية، أصدرت خمسة قرارات أحكام إدانةٍ وجاهية بحقّ مُوظَّفةٍ بمُديريَّة التسجيل العقاريّ كركوك الثانية سابقاً، تقتضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها بلغ مجموعها (10) سنواتٍ؛ على خلفيَّة اشتراكها مع مُتَّهمةٍ مُفرَّقةٍ قضيَّـتها بالتلاعب في قيود عقارات وترويج معاملات البيع، وتحريف أرقامها وأرقام قيود الإفراز الحاصل في عدَّة أضابير؛ بغية إخفاء الأوليَّات الخاصَّة بالعقارات المُتلاعب بها"، وتابعت أنَّ "المُدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّـتها، على تحريف رقم عقارٍ آخر ورقم قيد الإفراز الخاصّ به الكائن على غلاف الإضبارة الخاصَّة به، فضلاً عن ترويج المُدانة لمُعاملة بيع عقارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون؛ ممَّا ألحق ضرراً بأموال الدولة".

كما أوضحت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضايا وأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة العدل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُدانة، فأصدرت قراراتها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة موادّ الاشتراك (47 و48 و49)، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، وإعطاء الحقّ للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّـة."

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
