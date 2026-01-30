الأخبار

وزارة الداخلية: طائرات حرارية ليزرية لمراقبة الحدود العراقية مع سوريا


 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن اعتماد 7 موانع في الحدود العراقية السورية تتضمن طائرات ثابتة الجناح، فيما أشارت الى عدم وجود أي ثغرات أو مناطق تهديد، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة العميد عباس البهادلي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تمتلك جاهزية عالية، ولاسيما في قيادة قوات الحدود، في ظل التطورات الحاصلة بالمنطقة وما تشهده الساحة السورية"، مبيناً أن "الحدود العراقية–السورية، البالغ طولها 618 كيلومتراً، مؤمّنة بالكامل".

وأضاف أن "جاهزية هذه القطاعات تجاوزت الانتشار الروتيني للقوى البشرية، إذ إن الوزارة وضعت منذ ثلاثة أعوام، وقبل الأحداث الحالية، رؤية استباقية لما يدور في المنطقة لتأمين الحدود، من خلال جهد هندسي متكامل شمل شق خنادق، وإنشاء سواتر ترابية، وموانع منفاخية رباعية، وأسلاك شائكة (BRC)، وأبراج كونكريتية، وجدران خرسانية، فضلاً عن استخدام طائرات حرارية ليزرية ثابتة الجناح"، مشيراً الى أن "الانتشار الأمني على الحدود يعتمد على ثلاثة خطوط، الأول بقيادة قوات الحدود، والثاني للجيش العراقي، والثالث لقوات الحشد الشعبي"، وتابع أن "الوضع الأمني جيد، ولا توجد أي خواصر رخوة أو ثغرات أو مناطق تهديد، وأن الوضع على الحدود العراقية–السورية مطمئن بالكامل"، موضحاً أن "عمل وزارة الداخلية وقيادة قوات الحدود في التأهب والاستعداد ليس وليد اليوم أو اللحظة، بل هو عمل مستمر، حيث إن التحصينات الأمنية كانت قائمة قبل ما تشهده سوريا حالياً بسنة أو أكثر، وأن الوزارة لا تتعامل مع الأحداث بردود أفعال، بل تتعامل مع الحدود على أساس أنها حدود أمنية يجب تأمينها بشكل كامل".

كذلك ذكر أن "مستويات التأهب والاستعداد عالية جداً ومستمرة على طول الشريط الحدودي حتى آخر نقطة، مع عدم السماح بأي محاولات تسلل أو عبور"، لافتاً الى أن "الإجراءات المتخذة كبيرة لمنع حدوث أي خرق أمني، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، أولها المورد البشري بثلاثة خطوط صد، وثانيها الجهد الهندسي المتمثل بالسياج والموانع والخنادق، وثالثها التطور التكنولوجي من خلال المستشعرات الحركية، وكاميرات المراقبة والرصد الليزري التي تعمل ليلاً ونهاراً وتنقل الصورة إلى مركز القيادة الوطني ومراكز التحكم والعمليات في قيادة قوات الحدود، إضافة إلى الطائرات الإلكترونية ثابتة الجناح التي ترصد أي تحرك".

كما أكد أن "هناك تنسيقاً عالياً مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة الدفاع، فضلاً عن تكثيف الجهد الاستخباري وجمع المعلومات وتقاطعها وإجراء المسح الميداني، بما يضمن عدم حصول أي خرق أمني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشد الشعبي يطلق مواكب من البصرة الى الحدود مع سوريا
هيئة النزاهة: صدور خمسة أحكام بحق موظفة سابقة في تسجيل عقاري كركوك
وزارة الإعمار والاسكان تحدّد شروط تحديث التصاميم الأساسية للمدن الحضرية
وزارة الداخلية: طائرات حرارية ليزرية لمراقبة الحدود العراقية مع سوريا
مديرية الدفاع المدني تتسلم دفعة جديدة من شاحنات الإطفاء الألمانية الحديثة
العراق وإيران يبحثان تفعيل آليات مسك الحدود والحد من التهريب
وزارة التربية توجّه بإلغاء الوكالات الخاصة في المعاملات التربوية.
في جلسة طارئة.. مجلس كربلاء يصادق على الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية
البرلمان ينفي صدور قرار بمنع النواب السابقين من استخدام صالته في مطار بغداد
توقف مؤقت للحركة الملاحية في مطار أربيل بسبب الضباب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك