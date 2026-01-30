الأخبار

حتى عام 2027.. البرلمان الألماني يقرر تمديد مهمة قواته في العراق


صوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في إقليم كردستان والعراق، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2027.

وبحسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، خصصت الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.

ويأتي هذا القرار في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غدٍ، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.

يُذكر أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم كردستان، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حتى عام 2027.. البرلمان الألماني يقرر تمديد مهمة قواته في العراق
وزير الخارجية الايراني : نحترم خيارات العراقيين الانتخابية ونرفض التدخل في تقرير مصيرهم
الحشد الشعبي يطلق مواكب من البصرة الى الحدود مع سوريا
هيئة النزاهة: صدور خمسة أحكام بحق موظفة سابقة في تسجيل عقاري كركوك
وزارة الإعمار والاسكان تحدّد شروط تحديث التصاميم الأساسية للمدن الحضرية
وزارة الداخلية: طائرات حرارية ليزرية لمراقبة الحدود العراقية مع سوريا
مديرية الدفاع المدني تتسلم دفعة جديدة من شاحنات الإطفاء الألمانية الحديثة
العراق وإيران يبحثان تفعيل آليات مسك الحدود والحد من التهريب
وزارة التربية توجّه بإلغاء الوكالات الخاصة في المعاملات التربوية.
في جلسة طارئة.. مجلس كربلاء يصادق على الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك