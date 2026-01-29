العراق وإيران يبحثان تفعيل آليات مسك الحدود والحد من التهريب

بحث قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر مع نظيره الإيراني اللواء الركن "أحمد علي كودرزي، اليوم الخميس، تفعيل عمل اللجان الأمنية المشتركة ولا سيما ما يتعلق بآليات مسك الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب.

وذكر بيان لقيادة قوات الحدود، أن "قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي "محمد عبد الوهاب سكر"، التقى نظيره الإيراني اللواء الركن "أحمد علي كودرزي" والوفد المرافق له، في قضاء بدرة، وذلك ضمن إطار الاجتماع الدوري المشترك بين الجانبين".

وأضاف البيان أن "اللقاء جرى بحضور قادة المناطق الحدودية الأولى والثالثة والرابعة وآمري التشكيلات ونظرائهم الإيرانيين، حيث تم بحث ومناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بالحدود بين البلدين الجارين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار المتبادل، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل عمل اللجان الأمنية المشتركة، ولا سيما ما يتعلق بآليات مسك الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبما يحقق المصالح الأمنية المشتركة للبلدين".

وأشاد قائد قوات الحدود الإيراني، بحسب البيان، "بالإجراءات والتحصينات الأمنية التي نفذتها قيادة قوات الحدود العراقية على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني، واصفاً إياها بأنها غير مسبوقة وأسهمت بشكل كبير في تعزيز أمن الحدود".