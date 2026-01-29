الشيخ همام حمودي: علاقتنا مع امريكا يجب ان تبنى وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والقرار

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، أن العلاقة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والقرار الوطني، وبما يضع مصلحة العراق وشعبه في مقدمة الأولويات.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان أن "الأخير استقبل جوشوا هاريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وبحثا المستجدات السياسية، وحراك القوى الوطنية نحو تشكيل بقية الرئاسات، ورؤية الإطار التنسيقي لمسار الحكومة القادمة".

واكد الشيخ حمودي "أهمية بناء علاقات البلدين وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والقرار، وحرصه على وضع مصلحة العراق وشعبه اولاً، وتقدير خصوصية القرار العراقي ومسؤولية قواه الوطنية في رسم ملامح مستقبل البلد، وبما يعزز استقراره والمنطقة عموماُ".

ونوه الى "ضرورة تفهم الجانبين العراقي والأمريكي لبعضهما الآخر بما يصب في مصالحهما المشتركة".