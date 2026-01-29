البرلمان ينفي صدور قرار بمنع النواب السابقين من استخدام صالته في مطار بغداد

نفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس ( 29 كانون الثاني 2026 )، الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار يمنع نواب الدورات السابقة من استخدام صالة المجلس في مطار بغداد الدولي.

وأكدت الدائرة الإعلامية في بيان أن "هذه الادعاءات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً، ولم يصدر أي توجيه بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، مشددة على أن الصالة مستمرة باستقبال السيدات والسادة النواب السابقين ومرحَّب بهم في أي وقت".

وطالبت الدائرة الإعلامية "المواطنين باستقاء الأخبار من المصادر الرسمية لمجلس النواب وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تهدف إلى الإساءة للمؤسسة التشريعية وإثارة الرأي العام".