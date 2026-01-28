ترامب يرفض عودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة: خطأ فادح ولا مساعدات للعراق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رفضه لعودة نوري المالكي لرئاسة الحكومة.

وقال ترامب: "أسمع أن العراق العظيم قد يرتكب خطأ فادحاً بإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء". وأضاف: "ففي عهد المالكي السابق، انزلقت البلاد إلى براثن الفقر والفوضى العارمة، ولا ينبغي السماح بتكرار ذلك".

وتابع: "فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتخب، ستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم العون للعراق، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم المساعدة، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية".

وختم بالقول: "فلنجعل العراق عظيماً من جديد".