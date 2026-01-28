حيدر الملا: الذي شذَّ عن المجلس السياسي هو الحلبوسي.. اتخذ موقفاً منفرداً وسوَّقه في الإعلام

أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، أن تحالفه يدعم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، سواء كان نوري المالكي أو أي مرشح آخر يقدمه الإطار، مشددا على أن ما يهم العزم هو ضمان حقوق جمهوره ضمن المنهاج الحكومي، لا الدخول في "معارك السوشيال ميديا لخداع الناس"، على حد وصفه.

وقال الملا، في تصريح صحفي إن "تحالف العزم داعم لمرشح الإطار التنسيقي، ولو سحب الإطار السيد المالكي وقدم مرشحا آخر سنكون داعمين له أيضا"، مبينا أن "أولوية العزم هي تضمين حقوق أهلنا في البرنامج الحكومي، أما معارك السوشيال ميديا لخداع الناس فهي ليست منهجنا".

وأضاف أن "الحلبوسي والمالكي متحالفان في بغداد وتخادموا في المناصب، حيث جرى إخراج رئيس مجلس محافظة بغداد التابع لتحالف العزم، والإتيان بآخر من تحالف تقدم، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ بغداد"، معتبرا أن ما جرى "يعكس تفاهمات بين الطرفين على حساب استحقاق العزم في العاصمة".

وأشار الملا إلى أن "الذي شذ عن المجلس السياسي هو محمد الحلبوسي الذي اتخذ موقفا منفردا وسوقه في الإعلام"، لافتا إلى أن "تحالف العزم لديه منهج ثابت، وهو أن يكون دوره توافقيا، ولا يتدخل في خيارات الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة".