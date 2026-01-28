الأخبار

حيدر الملا: الذي شذَّ عن المجلس السياسي هو الحلبوسي.. اتخذ موقفاً منفرداً وسوَّقه في الإعلام


أكد القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الأربعاء (28 كانون الثاني 2026)، أن تحالفه يدعم مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، سواء كان نوري المالكي أو أي مرشح آخر يقدمه الإطار، مشددا على أن ما يهم العزم هو ضمان حقوق جمهوره ضمن المنهاج الحكومي، لا الدخول في "معارك السوشيال ميديا لخداع الناس"، على حد وصفه.

وقال الملا، في تصريح صحفي إن "تحالف العزم داعم لمرشح الإطار التنسيقي، ولو سحب الإطار السيد المالكي وقدم مرشحا آخر سنكون داعمين له أيضا"، مبينا أن "أولوية العزم هي تضمين حقوق أهلنا في البرنامج الحكومي، أما معارك السوشيال ميديا لخداع الناس فهي ليست منهجنا".

وأضاف أن "الحلبوسي والمالكي متحالفان في بغداد وتخادموا في المناصب، حيث جرى إخراج رئيس مجلس محافظة بغداد التابع لتحالف العزم، والإتيان بآخر من تحالف تقدم، فيما حصل ائتلاف دولة القانون على منصب محافظ بغداد"، معتبرا أن ما جرى "يعكس تفاهمات بين الطرفين على حساب استحقاق العزم في العاصمة".

وأشار الملا إلى أن "الذي شذ عن المجلس السياسي هو محمد الحلبوسي الذي اتخذ موقفا منفردا وسوقه في الإعلام"، لافتا إلى أن "تحالف العزم لديه منهج ثابت، وهو أن يكون دوره توافقيا، ولا يتدخل في خيارات الإطار التنسيقي بشأن تسمية مرشحه لرئاسة الحكومة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك