فرق الدفاع المدني تُسيطر على حريق داخل بناية تجارية بمنطقة الزعفرانية ببغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، السيطرة الكاملة على حريق اندلع داخل بناية تجارية بمنطقة الزعفرانية ببغداد.

وذكر بيان للمديرية أنها "تمكنت من السيطرة الكاملة على حادث حريق نشب داخل مبنى مكون من أربعة طوابق، مخصص للتجارة في المطيبات والبهارات ومعمل لإنتاج ورق الكرتون، وذلك في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد".

وأشار البيان إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وأحاطت بالنيران بعد استخدام مركباتها التخصصية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل العجلات السلمية لمكافحة الحريق في الطوابق العليا، وتمكنت الفرق من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب الحريق داخل البناية، مما أسهم في السيطرة على النيران وإنهائها دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف البيان أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في بادئ الأمر".