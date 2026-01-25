7 وزراء يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، عن أداء سبعة نواب بدلاء اليمين الدستورية داخل البرلمان، لتأكيد عضويتهم رسمياً في المجلس.

وذكرت الدائرة، في بيان أن النواب الجدد هم: رزاق محيب، زياد علي، عباس جبر، محمد تميم، نعيم العبودي، هيام الياسري، وإبراهيم النامس.

وأضاف البيان أن أداء اليمين الدستورية يأتي ضمن الإجراءات الدستورية لاستكمال تشكيل عضوية مجلس النواب وضمان سير أعماله البرلمانية بصورة منتظمة.