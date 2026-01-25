الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير شرعي في كركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد ( 25 كانون الثاني 2026 )، إحباط محاولة لتهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير شرعي في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان أن "مفارزها في قسم الاستخبارات والأمن بفرقة المشاة الآلية الثامنة قيادة عمليات كركوك تمكنت من إحباط المخطط الذي كان يهدف لتهريب النفط عبر أنبوب غير قانوني، مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني منظم".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن اكتشاف مسار الأنبوب المستخدم في تهريب النفط الخام وإغلاقه بشكل كامل، ما حال دون هدر وسرقة كميات كبيرة من الثروة الوطنية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وفق السياقات المعتمدة".

وأكدت المديرية أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تستهدف شبكات تهريب النفط والجريمة الاقتصادية"، مشددة على أن "حماية مقدرات الدولة تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه".