الأخبار

مجلس النواب يوجه دعوة الى دول العالم حول خطر الإرهابيين القادمين من سوريا


وجهت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاحد، دعوة الى دول العالم حول خطر الإرهابيين القادمين من سوريا الى العراق.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، في بيان  إن "السلطة التشريعية استمعت اليوم إلى إحاطة أمنية شاملة قدّمها وزير الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، تناولت تطورات الأوضاع في الساحة السورية، واستعرضت مستوى الجاهزية الأمنية على الشريط الحدودي"، مشيرًا إلى أن "المؤشرات مطمئنة وتعكس ثقة عالية بقدرات وكفاءة الأجهزة الأمنية في مواجهة أي مخاطر محتملة".

وأوضح الدليمي أن "النجاحات المتحققة خلال السنوات الماضية أسهمت في بناء منظومة متكاملة لأمن الحدود، قادرة على منع التسلل وتأمين الشريط الحدودي بشكل فعّال، بما يعزز الاستقرار ويحفظ سيادة البلاد".

وفيما يتعلق بملف السجناء الإرهابيين، بيّن أن "عملية نقل المحتجزين من سوريا جرت بموجب اتفاق ثنائي وبإشراف دولي"، مؤكداً أن "الإجراءات الحكومية والقضائية في التعامل مع هذا الملف ستكون حازمة وصارمة، وفق الأطر القانونية المعتمدة".

ودعا الدليمي الدول المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها والإسراع في استلام مواطنيها، نظرًا لكون خطر هذه الجماعات يشكّل تهديداً عابراً للحدود يمسّ الجميع"، مشددًا على أن "القضاء العراقي ماضٍ في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، وبما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن الوطني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاستخبارات العسكرية تحبط محاولة تهريب النفط والسيطرة على أنبوب غير شرعي في كركوك
النزاهـة تضبـط متهـمين متلبــسين بجريمة الرشــوة في نينوى
وزير العمل أحمد الأسدي يتسلّم مهام إدارة وزارة التربية بالوكالة
7 وزراء يؤدون اليمين الدستورية كأعضاء في البرلمان
المالية تعيد قوائم رواتب الجامعات وتطالب برفع المخصصات الجامعية
الشيخ همام حمودي: الإطار يتجه للتحول لـمجلس إدارة للحكومة
مجلس القضاء يعقد اجتماعا خاصا بموضوع المعتقلين في سوريا
القضاء: الإعدام بحق 8 مدانين ضبطت بحوزتهم 600 ألف حبة مخدرة
مجلس النواب يوجه دعوة الى دول العالم حول خطر الإرهابيين القادمين من سوريا
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب : الثلاثاء حسم منصب رئيس الجمهورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك