الإطار التنسيقي يعلن ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء - عاجل

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، ترشيح رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وذكر إعلام الإطار في بيان أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية وحرصاً على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً لقادته في مكتب هادي العامري جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".

وأضاف البيان، أنه "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية الأكثر عدداً، واستناداً إلى خبرته السياسية والإدارية ودوره في إدارة الدولة".

وأكد الإطار التنسيقي "التزامه الكامل بالمسار الدستوري وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات وتقديم الخدمات وحماية أمن العراق ووحدته".

ودعا الإطار التنسيقي "مجلس النواب إلى عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للتوقيتات الدستورية".