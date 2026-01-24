حيدر الملا : قرارات المجلس السياسي الوطني تتخذ بالإجماع وكتاب محمد الحلبوسي رايه الشخصي

أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، اليوم السبت ( 24 كانون الثاني 2026 )، أن قرارات المجلس السياسي الوطني تتخذ بالإجماع، مشددا على أن ما ورد في الكتاب المرسل من قبل محمد الحلبوسي، إلى الإطار التنسيقي، يعبر عن رأيه الشخصي فقط، ولا يمثل موقف تحالف العزم أو الكتل الأخرى المنضوية ضمن الإطار السني.

وأضاف الملا في تدوينة أن هناك نواباً من تحالف تقدم لا ينسجمون مع توجهات الحلبوسي، مشيرا إلى أن القرار السني النهائي يتركز على احترام قرار الإطار التنسيقي وخياراته.

والإطار التنسيقي، تحالف سياسي يضم أغلب القوى الشيعية في العراق، ويعمل على تنسيق المواقف السياسية واتخاذ القرارات الجماعية بين الكتل المختلفة. بينما تحالف العزم يعد من أبرز التشكيلات السنية، ويسعى لضمان تمثيل مصالح الكتل السنية واحترام قرارات الإطار بشكل موحد.