تنويه جديد من وزارة التجارة بشأن "الحصة التموينية"

أصدرت وزارة التجارة، اليوم الخميس ( 22 كانون الثاني 2026 )، تنويهاً مهماً دعت فيه المواطنين إلى عدم دفع أي مبالغ تزيد على (1000) دينار عن كل فرد مقابل استلام الحصة التموينية .

وأكدت الوزارة في بيان أن "هذا المبلغ يُعد مبلغاً مقطوعاً يشمل السلة الغذائية والطحين وأجور النقل، مع التشديد على منع مطالبة المواطنين بأي أجور إضافية اخرى".

وبشأن مادة الطحين، نوهت الوزارة إلى "أنه لا يوجد أي إنقاص في كمية حصة الفرد، ويتم توزيعها كاملة وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة".

وأوضحت أن "المواد المشمولة بالحصة التموينية تتضمن السكر وزيت الطعام والرز ومعجون الطماطم والبقوليات، فضلا عن حصة الطحين المقررة لكل فرد (9) كيلو غرام .

ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الدفع في حال المخالفة، والإسراع بتقديم الشكاوى عبر الارقام المخصصة"، مؤكدة أن "حقوق المواطنين مكفولة بالقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".