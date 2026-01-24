في بيان رسمي .... تحالف العزم ينفي بياناً متداولاً يحث الإطار التنسيقي على اختيار رئيس للوزراء بـ"التوافق الوطني"

نفى تحالف العزم، اليوم السبت (24 كانون الثاني 2026)، صحّة بيان متداول نُسب إلى مجلسه السياسي، تضمن دعوة إلى قوى الإطار التنسيقي لاختيار شخصية لرئاسة الوزراء "بحسب مبدأ التوافق الوطني".

وقال التحالف، في إيضاح إنّ "الاجتماع الذي عقده المجلس السياسي لتحالف العزم في مقره، ناقش عدداً من القضايا المطروحة على الساحة، غير أنّ البيان المتداول والمنسوب إلى المجلس لا يمثّل المجلس السياسي ولا يعبر عن مواقفه الرسمية، ولم يُتفق عليه خلال الاجتماع المشار إليه".

وأكد الإيضاح أنّ "ما جرى تداوله لا يعكس رأي تحالف العزم، الذي يحرص على دقة الموقف وضبط الخطاب السياسي في مرحلة تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية"، مشدداً على أنّ التحالف "لن يدخل في سجالات إعلامية أو سياسية، ويضع المصلحة الوطنية العليا ووحدة العراق في مقدمة أولوياته".

وأشار تحالف العزم إلى "التزامه الكامل باحترام قرارات الإطار التنسيقي، وحرصه على ما يخدم استقرار العراق ووحدة صفّه"، مؤكداً أنّ "مواقفه تُعبَّر عنها حصراً عبر بياناته الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي".

وكان بيان قد تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم أنّه موجّه من المجلس السياسي الوطني إلى قوى الإطار التنسيقي، ويدعو إلى اختيار رئيس للوزراء منسجم مع مبدأ التوافق الوطني.