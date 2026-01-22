الاطار التنسيقي يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز

شدد الاطار التنسيقي على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للاطار ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استضاف اجتماعاً لقادة الإطار التنسيقي، بحضور رئيس هيأة الحشد الشعبي، ونائب قائد العمليات المشتركة.

واستعرض الاجتماع الملف الأمني ومستوى الجهوزية والاستعداد للقوات المسلحة والأمنية، بمختلف صنوفها، في سياق الجهود التي تواصلت مع جولة رئيس مجلس الوزراء للشريط الحدودي الفاصل مع سوريا.

وناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية، وخصوصاً ما يتعلق منها بالأحداث المتسارعة في سوريا، وقد شدد الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، لضمان استدامة الأمن والاستقرار الذي ينعم به وطننا العزيز.