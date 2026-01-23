قائد القيادة المركزية الامريكية يؤكد مواصلة دعم الشراكة والتنسيق مع العراق للقضاء على ما تبقى من داعش

اكد قائد القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط ، مواصلة قوات التحالف الدولي دعم الشراكة والتنسيق مع العراق ، من اجل القضاء على ما تبقى من داعش الارهابي وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان :" ان رئيس اركان الجيش الفريق الاول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله، التقى في مقر قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، قائد القيادة المركزية الامريكية في الشرق الاوسط الادميرال براد كوبر والوفد المرافق له، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة".

واضافت :" بحث الجانبان اوجه التعاون والتنسيق على مستوى التدريب والتسليح، من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي، كما تمت مناقشة الوضع الراهن في البلاد ودول الجوار".

واكد قائد القيادة المركزية، بحسب البيان، مواصلة قوات التحالف دعم الشراكة والتنسيق بين البلدين، من اجل القضاء على ما تبقى من فلول عصابات داعش الارهابية، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية.