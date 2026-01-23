الرئيسية
الشيخ جلال الدين الصغير : شرق الفرات يتهيأ لمواجهة كبرى.. ما الذي يحصل مع أكراد سوريا؟
وكالة انباء براثا
129
2026-01-23
آخر الاضافات
النائب الاول لرئيس مجلس النواب يدعو الى موقف مسؤول ازاء قرار تسلم الارهابيين
مجلس النواب يعلن القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الجمهورية الإسلامية في ايران اليوم.. أسباب وأسرار الأحداث الأخيرة
الشيخ جلال الدين الصغير : شرق الفرات يتهيأ لمواجهة كبرى.. ما الذي يحصل مع أكراد سوريا؟
المرصد السوري ينفي أنباء نقل الشيخ غزال غزال بطائرة روسية
السوداني يبحث مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الأوضاع الأمنية الإقليمية وملف السجون في سوريا
إنذار في ألمانيا بعد فرار عناصر من داعش الارهابي في سوريا: لن نعيد مواطنينا المعتقلين
القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد
الوقف السني ينفي تحذير أئمة في كركوك وصلاح الدين من جمع تبرعات لكرد سوريا
السفارة العراقية في تركيا تستأنف استلام وترويج معاملات بيانات الولادة
72 ساعة
توقعات تاريخية.. الخرائط الأوروبية تحذر من موجة تضع بغداد والمحافظات تحت تأثير الثلوج
2455
اقليم كردستان.. موجة من الثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد الخميس
401
قتلها وقص ضفيرتها.. كرديات العراق يتضامن مع مقاتلة كردية عبر تضفير الشعر
395
أربيل تعطل دوام المدارس يوم غد الأربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.
385
العراق يعلن تسلم 150 عنصراً إرهابياً من سوريا
378
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
