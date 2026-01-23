القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في جانب الرصافة.

وذكر بيان لقيادة شرطة الرصافة ان "قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الخامس، تمكنت وبالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات، من تنفيذ واجب أمني مشترك ضمن منطقة كم الأرمن أسفر عن القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب)".

وأضاف البيان "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصّة أصولياً".