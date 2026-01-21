الأخبار

العراق يعلن تسلم 150 عنصراً إرهابياً من سوريا


أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأربعاء ( 21 كانون الثاني 2026 )، موافقة المجلس الوزاري للأمن الوطني على تسلّم العراق إرهابيي تنظيم داعش من العراقيين والأجانب المعتقلين في السجون التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة التنظيم.

وقال النعمان في بيان إنّ هذا القرار جاء "متابعةً من الحكومة العراقية للتطورات الأمنية الحاصلة في الجمهورية العربية السورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، في ما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي داعش"،

مشيرًا إلى أنه "جرى بالفعل تسلّم الوجبة الأولى منهم، التي تضم 150 عنصرا إرهابيا من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء، وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية الحكومية".

وأضاف أن "أعداد الوجبات الأخرى سيجري تحديدها لاحقًا وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدّون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إطلاق مهمة جديدة لنقل معتقلي تنظيم داعش الارهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرةً إلى أنّ القوات الأمريكية شرعت بالفعل بنقل 150 ارهابيين من داعش من سجن في محافظة الحسكة إلى موقع احتجاز "آمن" داخل الأراضي العراقية، على أن يصل العدد الكلي إلى نحو 7 آلاف معتقل يمكن نقلهم تباعاً إلى مؤسسات خاضعة للسيطرة العراقية. 

وأكدت "سنتكوم" أنّ العملية تجري بالتنسيق الوثيق مع الحكومة العراقية، وبهدف منع أي عمليات هروب واسعة من السجون ومعسكرات الاحتجاز في سوريا، في ظلّ التغييرات الميدانية الأخيرة وتراجع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على عدد من السجون والمخيمات التي تضم عناصر وعوائل مرتبطة بالتنظيم.

العراق يعلن تسلم 150 عنصراً إرهابياً من سوريا
