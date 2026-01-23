الوقف السني ينفي تحذير أئمة في كركوك وصلاح الدين من جمع تبرعات لكرد سوريا

نفى ديوان الوقف السني العراقي، اليوم الجمعة ( 23 كانون الثاني 2026 )، نفياً قاطعاً ما تداولته بعض المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه تحذيرات إلى أئمّة المساجد الكردية في محافظتي كركوك وصلاح الدين بخصوص جمع التبرّعات أو إيصال مساعدات إلى كرد سوريا.

وقال الديوان في بيان، إنّ "الخبر المتداول عارٍ عن الصحّة ومفبرك ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مؤكّداً أنّ "جميع أنشطة الديوان وتوجيهاته تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يمكن اعتماد ما يُنشر في الصفحات غير الرسمية بوصفه موقفاً يمثّل المؤسسة".

وشدّد ديوان الوقف السني على أنّه "يحتفظ بحقّه القانوني في ملاحقة الجهات والأطراف التي تروّج للأخبار الكاذبة والمفبركة، لما تسبّبه من تضليل للرأي العام وإساءة للمؤسّسات الدينية والرسمية"، داعياً وسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل إلى "تحرّي الدقّة وعدم الانجرار وراء الشائعات قبل التثبّت من مصادرها".