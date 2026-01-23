الأخبار

الوقف السني ينفي تحذير أئمة في كركوك وصلاح الدين من جمع تبرعات لكرد سوريا


نفى ديوان الوقف السني العراقي، اليوم الجمعة ( 23 كانون الثاني 2026 )، نفياً قاطعاً ما تداولته بعض المنصّات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توجيه تحذيرات إلى أئمّة المساجد الكردية في محافظتي كركوك وصلاح الدين بخصوص جمع التبرّعات أو إيصال مساعدات إلى كرد سوريا.

وقال الديوان في بيان، إنّ "الخبر المتداول عارٍ عن الصحّة ومفبرك ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة"، مؤكّداً أنّ "جميع أنشطة الديوان وتوجيهاته تصدر حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يمكن اعتماد ما يُنشر في الصفحات غير الرسمية بوصفه موقفاً يمثّل المؤسسة".

وشدّد ديوان الوقف السني على أنّه "يحتفظ بحقّه القانوني في ملاحقة الجهات والأطراف التي تروّج للأخبار الكاذبة والمفبركة، لما تسبّبه من تضليل للرأي العام وإساءة للمؤسّسات الدينية والرسمية"، داعياً وسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل إلى "تحرّي الدقّة وعدم الانجرار وراء الشائعات قبل التثبّت من مصادرها".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
