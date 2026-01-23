الإطار التنسيقي: المواقف الشجاعة للقضاء العراقي عكست نزاهته وابتعاده عن التجاذبات

هنأ الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، الأسرة القضائية بمناسبة يوم القضاء العراقي، فيما أكد أن السلطة القضائية هي الركيزة الأساس في ترسيخ العدالة وحماية الدستور.

وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان "بمناسبة يوم القضاء العراقي، يتقدم الإطار التنسيقي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الأسرة القضائية كافة، وفي مقدمتهم مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي فائق زيدان، وإلى جميع القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر القضائية في عموم العراق".

وثمن الإطار التنسيقي بحسب البيان، "الدور الدستوري والوطني الذي يضطلع به القضاء العراقي"، مؤكداً أن "السلطة القضائية كانت وما زالت الركيزة الأساس في ترسيخ العدالة، وصون الحقوق والحريات، وحماية الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما أسهم في حفظ توازن الدولة واستقرار مؤسساتها، وصون السلم المجتمعي في أحلك الظروف".

وأشاد البيان، بـ "المواقف المهنية الشجاعة والقرارات القضائية الصادرة وفق أحكام الدستور والقوانين النافذة، والتي عكست استقلال القضاء ونزاهته، وابتعاده عن الضغوط والتجاذبات، بما عزز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية بوصفها الملاذ العادل والضامن للحقوق".