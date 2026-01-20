أربيل تعطل دوام المدارس يوم غد الأربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

قررت محافظة أربيل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الأربعاء بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وذكرت المحافظة في بيان، إنه "نظراً لبرودة الطقس والجفاف، وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، وما يترتب على ذلك من عوائق مرورية وتجمد الطرق الرئيسية والفرعية، وحرصاً على سلامة الطلاب، تقرر إغلاق المدارس الحكومية والخاصة فقط غداً الأربعاء الموافق 21 يناير 2026".

ويشهد العراق لاسيما المناطق الشمالية من البلاد انخفاضا شديدا بدرجات الحرارة.