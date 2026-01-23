السفارة العراقية في تركيا تستأنف استلام وترويج معاملات بيانات الولادة

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، عن استئناف استلام وترويج معاملات بيانات الولادة للمواطنين العراقيين المقيمين في تركيا.

وذكر بيان للسفارة، أعلنت فيه "استئناف استلام وترويج معاملات بيانات الولادة ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف المؤقت".

وثمنت السفارة العراقية "تفهم وتعاون المواطنين"، داعيةً إياهم إلى "مراجعة القسم القنصلي وفق المواعيد والسياقات المحددة لإكمال معاملاتهم".