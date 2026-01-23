السوداني وماكرون يبحثان ملف نقل "الدواعش" الى العراق

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ( 23 كانون الثاني 2026 )، في اتصالاً هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نقل سجناء داعش الإرهابي من سوريا الى العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن "الاتصال الهاتفي تناول استعراض آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والنقل المؤقت لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في السجون العراقية".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "أهمية أن تضطلع دول العالم، ولاسيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".

وعبّر عن "شكره للدور الفرنسي المساهم في التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكداً "استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".

من جانبه، قدّم الرئيس الفرنسي "التهنئة بإنجاز الانتخابات النيابية العراقية"، وعبر عن "تقديره لمواقف العراق على المستوى الدولي".

وأشاد ماكرون بـ"دور حكومة السوداني في إدارة التعامل مع الأزمات الإقليمية، وما تشكله خطواتها من عامل استقرار للمنطقة، ودعم للحلول المستدامة"، مشيراً إلى "التزام فرنسا بتقديم الدعم الفني والمالي لمعالجة وضع السجناء من عناصر داعش".